Майк Джонсон: До истечения 50-дневного срока не стоит принимать санкции по России

Спикер Палаты представителей считает, что нужно посмотреть, что будет по истечении установленного срока

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/ WILL OLIVER)

Конгрессу США не следует рассматривать вопрос о санкциях против России до истечения 50-дневного срока, который установил для достижения мира президент США Дональд Трамп. Такое заявление на пресс-конференции сделал спикер Палаты представителей Майк Джонсон, передает Reuters.

По его словам, он обсудил санкции с Палатой представителей и сенатом и они согласны с его мнением.

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"Белый дом установил срок в 50 дней. Я думаю, нам нужно позволить главнокомандующему, администрации, министру обороны и Пентагону сделать то, что они собираются сделать. А мы посмотрим, что из этого получится", – сказал Джонсон.

Он также призвал к прекращению войны России против Украины и подчеркнул, что США необходимо достижение мира.

"Это продолжается слишком долго. Слишком много невинных людей погибает. И мы вообще не хотим дальнейшего вмешательства Америки в это", – сказал спикер Палаты США.