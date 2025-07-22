Майк Джонсон: До истечения 50-дневного срока не стоит принимать санкции по России
Конгрессу США не следует рассматривать вопрос о санкциях против России до истечения 50-дневного срока, который установил для достижения мира президент США Дональд Трамп. Такое заявление на пресс-конференции сделал спикер Палаты представителей Майк Джонсон, передает Reuters.
По его словам, он обсудил санкции с Палатой представителей и сенатом и они согласны с его мнением.
"Белый дом установил срок в 50 дней. Я думаю, нам нужно позволить главнокомандующему, администрации, министру обороны и Пентагону сделать то, что они собираются сделать. А мы посмотрим, что из этого получится", – сказал Джонсон.
Он также призвал к прекращению войны России против Украины и подчеркнул, что США необходимо достижение мира.
"Это продолжается слишком долго. Слишком много невинных людей погибает. И мы вообще не хотим дальнейшего вмешательства Америки в это", – сказал спикер Палаты США.
- 14 июля Трамп в очередной раз отложил усиление давления на Россию, предоставив ей 50 дней на заключение мирного соглашения. После истечения этого срока президент США пригрозил вторичными санкциями странам, покупающим продукцию у государства-агрессора.
- 15 июля сенатор Линдси Грэм посоветовал Путину позвонить аятолле Ирана, если он хочет узнать, что произойдет на 51-й день. А 21 июля он заявил, что Трамп "надерет зад Путину", введя санкции против России.
- 17 июля в Белом доме заявили, что Россия столкнется с санкциями, если через 50 дней не прекратит огонь в Украине.
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