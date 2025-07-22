Майк Джонсон: До закінчення 50-денного терміну не варто ухвалювати санкції щодо Росії

Спікер Палати представників вважає, що потрібно подивитися, що буде після закінчення встановленого терміну

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/ WILL OLIVER)

Конгресу США не слід розглядати питання щодо санкцій проти Росії до закінчення 50-денного терміну, який встановив для досягнення миру президент США Дональд Трамп. Таку заяву на пресконференції зробив спікер Палати представників Майк Джонсон, передає Reuters.

За його словами, він обговорив санкції з Палатою представників і сенатом і вони згодні з його думкою.

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"Білий дім встановив термін у 50 днів. Я думаю, нам потрібно дозволити головнокомандувачу, адміністрації, міністру оборони та Пентагону зробити те, що вони збираються зробити. А ми подивимося, що з цього вийде", – сказав Джонсон.

Він також закликав до припинення війни Росії проти України і наголосив, що США необхідне досягнення миру.

"Це триває занадто довго. Занадто багато невинних людей гине. І ми взагалі не хочемо подальшого втручання Америки в це", – сказав спікер Палати США.