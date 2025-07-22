Майк Джонсон: До закінчення 50-денного терміну не варто ухвалювати санкції щодо Росії
Конгресу США не слід розглядати питання щодо санкцій проти Росії до закінчення 50-денного терміну, який встановив для досягнення миру президент США Дональд Трамп. Таку заяву на пресконференції зробив спікер Палати представників Майк Джонсон, передає Reuters.
За його словами, він обговорив санкції з Палатою представників і сенатом і вони згодні з його думкою.
"Білий дім встановив термін у 50 днів. Я думаю, нам потрібно дозволити головнокомандувачу, адміністрації, міністру оборони та Пентагону зробити те, що вони збираються зробити. А ми подивимося, що з цього вийде", – сказав Джонсон.
Він також закликав до припинення війни Росії проти України і наголосив, що США необхідне досягнення миру.
"Це триває занадто довго. Занадто багато невинних людей гине. І ми взагалі не хочемо подальшого втручання Америки в це", – сказав спікер Палати США.
- 14 липня Трамп учергове відклав посилення тиску на Росію, надавши їй 50 днів на укладення мирної угоди. Після закінчення цього терміну президент США пригрозив вторинними санкціями країнам, які купують продукцію в держави-агресора.
- 15 липня сенатор Ліндсі Грем порадив Путіну зателефонувати аятолі Ірану, якщо він хоче дізнатися, що станеться на 51-й день. А 21 липня він заявив, що Трамп "надере зад Путіну", ввівши санкції проти Росії.
- 17 липня в Білому домі заявили, що Росія зіткнеться із санкціями, якщо через 50 днів не припинить вогонь в Україні.
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