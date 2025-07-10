Макрон и Стармер просят усилить давление санкциями на Путина ради достижения мира

Британский премьер отметил, что объединенные усилия будут иметь "решающее значение"

Кир Стармер и Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали усилить давление на российского диктатора Владимира Путина, введя новые санкции. Об этом они заявили во время встречи "коалиции желающих", передает Le Monde.

"Мы должны сосредоточить наши усилия на подготовке к миру, вынудив Путина сесть за стол переговоров. Это скоординированное давление будет иметь решающее значение", – сказал Стармер.

Макрон, в свою очередь, призвал к "усилению давления" на Россию.

Также представители двух стран заявили, что планы по созданию сил, которые будут гарантировать безопасность Украины после прекращения огня с Россией, уже готовы.

"У нас есть план, который готов к реализации и запуску в течение нескольких часов после [подписания] соглашения о прекращении огня", – сказал Макрон, а Стармер подтвердил, что план рассматривается в долгосрочной перспективе.