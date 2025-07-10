Макрон і Стармер просять посилити тиск санкціями на Путіна задля досягнення миру
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон закликали посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, ввівши нові санкції. Про це вони заявили під час зустрічі "коаліції охочих", передає Le Monde.
"Ми повинні зосередити наші зусилля на підготовці до миру, змусивши Путіна сісти за стіл переговорів. Цей скоординований тиск матиме вирішальне значення", – сказав Стармер.
Макрон своєю чергою закликав до посилення тиску на Росію.
Також представники двох країн заявили, що плани створення сил, які гарантуватимуть безпеку України після припинення вогню з Росією, вже готові.
"У нас є план, який готовий до реалізації та запуску протягом кількох годин після [підписання] угоди про припинення вогню", – сказав Макрон, а Стармер підтвердив, що план розглядається у довгостроковій перспективі.
- У червні Стармер заявляв, що зараз саме час підштовхнути Росію до припинення вогню в Україні. Україна довгий час каже про готовність до перемир'я.
- Макрон 1 липня зателефонував Путіну вперше з 2022 року, розмова тривала понад дві години. Після розмови президент Франції зателефонував президенту Зеленському та поділився подробицями обговорень. За інформацією Bloomberg, Путін відхилив пропозицію щодо припинення вогню у розмові з Макроном.