Стармер заявив, що саме час підштовхнути Путіна до припинення вогню

Британський прем'єр наголосив, що Володимир Зеленський вже багато тижнів заявляє про свою готовність до перемир'я

Кір Стармер (Фото: Jason Alden/EPA)

Зараз саме час змусити російського диктатора Володимира Путіна погодитися на припинення вогню, вважає прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Таку думку він висловив на саміті НАТО в Гаазі, передає The Telegraph.

Путін "зволікає", сказав Стармер, додавши, що настав час "скористатися моментом".

"Насправді протягом останніх кількох днів, я б сказав, що під час моїх обговорень із лідерами була справжня рішучість", – додав британський прем’єр.

За його словами, "зараз саме час знову наполягати на тому, щоб Путіна посадили за стіл переговорів щодо безумовного припинення вогню".

Стармер наголосив, що президент Володимир Зеленський вже багато тижнів заявляє про свою готовність до безумовного припинення вогню.

"Зараз саме час для Путіна, який зволікає, сісти за стіл переговорів", – резюмував він.

11 березня 2025 року під час зустрічі у Саудівській Аравії зі США Україна погодилась на припинення вогню терміном на 30 днів.

19 червня Сибіга нагадав, що минуло рівно 100 днів, як Україна погодилася на пропозицію США щодо припинення вогню, водночас Росія продовжує ігнорувати її, посилюючи терор.