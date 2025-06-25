Британский премьер подчеркнул, что Владимир Зеленский уже много недель заявляет о своей готовности к перемирию

Кир Стармер (Фото: Jason Alden/EPA)

Сейчас самое время заставить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прекращение огня, считает премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Такое мнение он высказал на саммите НАТО в Гааге, передает The Telegraph.

Путин "медлит", сказал Стармер, добавив, что пора "воспользоваться моментом".

"На самом деле в последние несколько дней, я бы сказал, что во время моих обсуждений с лидерами была настоящая решимость", – добавил британский премьер.

По его словам, "сейчас самое время снова настаивать на том, чтобы Путина посадили за стол переговоров по безусловному прекращению огня".

Стармер подчеркнул, что президент Владимир Зеленский уже много недель заявляет о своей готовности к безусловному прекращению огня.

"Сейчас самое время для Путина, который медлит, сесть за стол переговоров", – резюмировал он.

11 марта 2025 года во время встречи в Саудовской Аравии с США Украина согласилась на прекращение огня сроком на 30 дней.

19 июня Сибига напомнил, что прошло ровно 100 дней, как Украина согласилась на предложение США по прекращению огня, в то же время Россия продолжает игнорировать его, усиливая террор.