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Макрон призвал Си Цзиньпина разговаривать с Украиной: детали

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 20:51
Макрон призвал Си Цзиньпина разговаривать с Украиной: детали - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА)

Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре обсудили войну России против Украины и боевые действия на Ближнем Востоке. Об этом говорится в пресс-релизе Елисейского дворца и в материале от агентства Reuters.

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В заявлении отмечается, что Макрон "подчеркнул неизменную поддержку" Украины Францией и призвал китайские власти "поддерживать диалог" с Киевом.

"Президент Республики заявил о неизменной поддержке Францией Украины, которая противостоит агрессивной войне со стороны России, а также выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о военном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей", – говорится в сообщении.

Президент Франции также проинформировал Си о мобилизации усилий по оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа.

По информации агентства Reuters, глава Китая также заявил, что страна готова способствовать положительному развитию отношений между КНР и ЕС, поскольку связи были напряженными из-за ряда вопросов, начиная от стремления ЕС уменьшить зависимость цепи поставок от Китая и заканчивая войной в Украине.

"Китай и Европейский союз должны оставаться партнерами для взаимовыгодного сотрудничества", – сказал он.

Также, по информации издания, Китай хочет, чтобы больше французских компаний инвестировали в страну, и надеется, что Франция обеспечит справедливую бизнес-среду для китайских фирм.

  • 8 ноября 2023 года сообщалось, что французское правительство планирует предоставить 200 млн евро в фонд поддержки Украины с целью предоставления возможности украинской армии продолжить закупку оборудования от французских производителей.
  • 14 ноября главнокомандующий ВСУ Залужный совместно провел телефонный разговор с начальником объединенного штаба вооруженных сил Франции, генералом армии Бюркаром.
  • 15 ноября президент США Байден и лидер Китая встретились впервые за год. На переговорах достигли трех конкретных договоренностей: Украина была одним из многих вопросов переговоров.

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Ульяна Кричковская
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