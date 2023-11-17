Зеленський не в курсі, чи обговорювали Сі та Байден Україну, але назвав зустріч "хорошою" для нас

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч американського президента Джо Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско є "хорошою" для України, попри те, що не може підтвердити, чи торкалися глави двох держав теми війни. Про це повідомляє французька газета 20 minutes.

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"Ми розуміємо, що це добре для нас, їхня зустріч", – сказав президент.

Зеленський додав, що не може підтвердити, що лідери США та Китаю обговорювали війну в Україні, але сказав, що російське вторгнення мало "так чи інакше розглядатися під час переговорів між лідерами супердержав".

Водночас після переговорів Байдена з Сі речниця міністерства закордонних справ КНР Мао Нін заявила, що Пекін не змінить позицію щодо війни Росії проти України навіть після зустрічі лідерів США та Китаю.

Байден сказав, що домовився про поновлення військових контактів із Китаєм на переговорах із Сі.

Сі сказав Байдену, що Китай не атакує Тайвань у "найближчі роки".

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