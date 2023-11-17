Зеленский не знает, обсуждали ли Си и Байден Украину, но назвал встречу "хорошей" для нас

Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча американского президента Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином в Сан-Франциско является "хорошей" для Украины, несмотря на то, что не может подтвердить, касались ли главы двух государств темы войны. Об этом сообщает французская газета 20 minutes.

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"Мы понимаем, что это хорошо для нас, их встреча", – сказал президент.

Зеленский добавил, что не может подтвердить, что лидеры США и Китая обсуждали войну в Украине, но сказал, что российское вторжение должно "так или иначе рассматриваться во время переговоров между лидерами супердержав".

В то же время после переговоров Байдена с Си пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Пекин не изменит позицию относительно войны России против Украины даже после встречи лидеров США и Китая.

Байден сказал, что договорился о возобновлении военных контактов с Китаем на переговорах с Си.

Си сказал Байдену, что Китай не атакует Тайвань в ближайшие годы.

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