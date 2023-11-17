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Зеленский не знает, обсуждали ли Си и Байден Украину, но назвал встречу "хорошей" для нас

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 10:54
Зеленский не знает, обсуждали ли Си и Байден Украину, но назвал встречу
Джо Байден и Си Цзиньпин (Фото: ЕРА, Li Xhueren)

Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча американского президента Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином в Сан-Франциско является "хорошей" для Украины, несмотря на то, что не может подтвердить, касались ли главы двух государств темы войны. Об этом сообщает французская газета 20 minutes.

"Мы понимаем, что это хорошо для нас, их встреча", – сказал президент.

Зеленский добавил, что не может подтвердить, что лидеры США и Китая обсуждали войну в Украине, но сказал, что российское вторжение должно "так или иначе рассматриваться во время переговоров между лидерами супердержав".

В то же время после переговоров Байдена с Си пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Пекин не изменит позицию относительно войны России против Украины даже после встречи лидеров США и Китая.

  • Байден сказал, что договорился о возобновлении военных контактов с Китаем на переговорах с Си.
  • Си сказал Байдену, что Китай не атакует Тайвань в ближайшие годы.

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Милана Головань
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Владимир Зеленскийвойнаси цзиньпинджо байденМао Нин

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