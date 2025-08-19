Макрон: Путин – людоед, которому нужно есть, чтобы выжить
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что путинский режим останется постоянной угрозой для европейских стран даже после прекращения российско-украинской войны, поскольку война является залогом его существования. Об этом Макрон сказал в интервью TF1-LCI.
"Путин – это хищник, людоед у наших ворот. Ему нужно продолжать есть, в том числе для собственного выживания. Я не говорю, что завтра будет нападение на Францию, но в конечном итоге это угроза для европейцев", – предупредил глава Франции.
Он напомнил, что с 2007-2008 годов российский диктатор Владимир Путин "редко выполнял свои обязательства".
"Он всегда был силой, которая дестабилизировала ситуацию. И он стремился пересмотреть границы, чтобы расширить свою власть", – сказал Макрон.
Президент Франции заявил, что страна, инвестирующая 40% своего бюджета в военное оборудование и мобилизовавшая армию численностью более 1,3 млн человек, не вернется к состоянию мира и открытой демократической системы "за одну ночь".
"Мы не должны быть наивными. Россия навсегда стала потенциальной угрозой для многих из нас", – заявил он.
- Макрон участвовал во встрече Зеленского и Трампа в Вашингтоне 18 августа, где обсуждались параметры возможного мирного соглашения.
- Президент Франции считает, что европейские страны должны участвовать в потенциальных переговорах между Путиным, Трампом и Зеленским.
