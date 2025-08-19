Макрон: Путін – людожер, якому потрібно їсти заради власного виживання

На думку французького лідера, загроза російської агресії для Європи не зникне після встановлення миру в Україні

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що путінський режим залишиться постійною загрозою для європейських країн навіть після припинення російсько-української війни, адже війна є запорукою його існування. Про це Макрон сказав в інтерв'ю TF1-LCI.

"Путін – це хижак, людожер біля наших воріт. Йому потрібно продовжувати їсти, зокрема й для власного виживання. Я не кажу, що завтра це буде напад на Францію, але зрештою це загроза для європейців", – попередив глава Франції.

Він нагадав, що з 2007-2008 років російський диктатор Володимир Путін "рідко дотримувався своїх зобов'язань".

"Він постійно був силою, що дестабілізує. І він прагнув переглянути кордони, щоб розширити свою владу", – сказав Макрон.

Президент Франції заявив, що країна, яка інвестує 40% свого бюджету у військове обладнання і яка мобілізувала армію чисельністю понад 1,3 млн людей, не повернеться до стану миру й відкритої демократичної системи "за одну ніч".

"Ми не повинні бути наївними. Росія назавжди стала потенційною загрозою для багатьох із нас", – заявив він.