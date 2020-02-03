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Макрон в Польше обсудит войну на Донбассе

Макрон в Польше обсудит войну на Донбассе - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: Bertrand Guay/EPA)
03.02.2020, 09:38

Одной из целей визита президента Франции в Варшаву станет привлечение Польши к переговорам по ситуации на Донбассе

Президент Франции Эмманюэль Макрон 3-4 февраля будет находиться с официальным визитом в Польше. Об этом сообщает Укринформ.

Одной из целей первого визита Макрона в Польшу является привлечение Польши к переговорам по ситуации на Донбассе перед и после проведения встреч в нормандском формате.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович  считает, что это переломный визит, поскольку открывает также новые возможности стратегического сотрудничества с Францией на ближайшие четыре года отдельных министерств обеих стран.

"Это - последняя страна, которая имела определенные критические мнения о Польше", - отметил  он.

По его словам, во время визита также будет подписана стратегическая программа сотрудничества Польши с Францией на ближайшие четыре года и декларация о сотрудничестве с ЕС.

Советник президента Франции Эмманюэль Бонн несколько дней тому назад сообщил, что главной целью визита Макрона в Польшу будет объяснить позицию Франции по ключевым для Европы делам, таким как расширение ЕС, отношений с Россией и НАТО. Бонн добавил, что "необходим диалог с Россией на рациональной почве в вопросах, в частности, востока Украины".

  • 16 января Макрон заявил, что военная агрессия России против соседних государств, в частности, против Украины, не должна мешать сближению Франции с РФ.

LIGA.net шестой год ведет хронику войны России против Украины: февраль 2020 года

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Чапутович война Донбасс польша эмманюэль макрон нормандский формат
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