Макрон в Польше обсудит войну на Донбассе

Президент Франции Эмманюэль Макрон 3-4 февраля будет находиться с официальным визитом в Польше. Об этом сообщает Укринформ.
Одной из целей первого визита Макрона в Польшу является привлечение Польши к переговорам по ситуации на Донбассе перед и после проведения встреч в нормандском формате.
Глава МИД Польши Яцек Чапутович считает, что это переломный визит, поскольку открывает также новые возможности стратегического сотрудничества с Францией на ближайшие четыре года отдельных министерств обеих стран.
"Это - последняя страна, которая имела определенные критические мнения о Польше", - отметил он.
По его словам, во время визита также будет подписана стратегическая программа сотрудничества Польши с Францией на ближайшие четыре года и декларация о сотрудничестве с ЕС.
Советник президента Франции Эмманюэль Бонн несколько дней тому назад сообщил, что главной целью визита Макрона в Польшу будет объяснить позицию Франции по ключевым для Европы делам, таким как расширение ЕС, отношений с Россией и НАТО. Бонн добавил, что "необходим диалог с Россией на рациональной почве в вопросах, в частности, востока Украины".
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