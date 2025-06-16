Макрон не считает Россию хорошим посредником в конфликте Израиля и Ирана
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что у России нет достаточного авторитета для посредничества в конфликте Израиля и Ирана. Об этом он сказал во время визита в Гренландию, передает The Times of Israel.
Макрон отвергает идею, предложенную президентом США Дональдом Трампом накануне.
"Я не верю, что Россия, которая сейчас вовлечена в конфликт высокой интенсивности и уже несколько лет не желает соблюдать Устав ООН, может быть посредником", – сказал он.
Ранее Трамп в интервью ABC News заявил, что не против посредничества диктатора России Владимира Путина и был бы "открыт" к этому.
"Он готов. Он звонил мне по этому поводу. У нас был долгий разговор об этом [14 июня]", – сказал Трамп.
- Также президент США считает, что Израилю и Ирану следует заключить мирное соглашение и остановиться.
- Зеленский отреагировал на слова Трампа и отметил, что Путин хочет изобразить посредника с Ираном, но бьет по энергетике Украины.