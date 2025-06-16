Макрон не вважає Росію гарним посередником у конфлікті Ізраїлю та Ірану

Емманюель Макрон (Фото: EPA/MICHEL EULER)

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Росія не має достатнього авторитету для посередництва в конфлікті Ізраїлю та Ірану. Про це він сказав під час візиту до Гренландії, повідомляє The Times of Israel.

Макрон відкидає ідею, запропоновану президентом США Дональдом Трампом напередодні.

"Я не вірю, що Росія, яка зараз залучена до конфлікту високої інтенсивності та вже кілька років не бажає дотримуватися Статуту ООН, може бути посередником", – сказав він.

Раніше Трамп в інтерв'ю ABC News заявив, що не проти посередництва диктатора Росії Володимира Путіна і був би "відкритий" до цього.

"Він готовий. Він дзвонив мені з цього приводу. У нас була довга розмова про це [14 червня]", – сказав Трамп.