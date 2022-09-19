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Маляр о фронте: Все ждут побед, но то, что враг не продвигается вглубь – это тоже победа

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 17:24
Маляр о фронте: Все ждут побед, но то, что враг не продвигается вглубь – это тоже победа - Фото
Анна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Россия сконцентрировала наибольшее количество своих военных и вооружения в Донецкой области и на юге, и сейчас задача ВСУ на данных участках фронта – не допустить продвижения противника вглубь. Об этом сказала замминистра обороны Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона.

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"На прошлой неделе у нас с вами были очень приятные события, освобождались оккупированные территории в Харьковской области, и мы заявляли о 8500 освобожденных кв. км. Сегодня происходят стабилизационные мероприятия, наша задача – осуществить необходимые мероприятия по безопасности, учитывая, что территория находилась под оккупацией. Вторая задача – удержать эти территории", – сказала Маляр.

Она напомнила, что линия фронта остается очень большой – это 1300 км, где происходят активные боевые действия. Эпицентрами применения военных сил РФ Маляр назвала Донецкую область и юг Украины, где ВСУ "оказывают героическое сопротивление" российской армии.

"Основные усилия ВСУ сегодня сконцентрированы на том, чтобы враг не мог продвигаться, и на возможности возвращения наших территорий", – сказала замминистра обороны.

Комментируя ситуацию в Херсонской области, Маляр сказала, что "все ждут побед", но следует понимать, что враг превосходит в количестве вооружения и личного состава, и нельзя недооценивать противника.

"То, что враг не продвигается вглубь территории Украины – это тоже победа, это тоже чрезвычайно мощные усилия наших вооруженных сил", – добавила Маляр.

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Оксана Житнюк
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война минобороны Анна Маляр контрнаступление
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