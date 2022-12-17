Маляр: Украинцы всему миру доказывают, что свобода и воля – часть ДНК нашей нации

России не удается сломить украинский народ, несмотря на ракетные удары и повреждения энергосистемы страны. Об этом написала замминистра обороны Анна Маляр в Facebook.

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"С каждой такой ракетной атакой РФ надеется на изменение хода войны в свою пользу. С каждым последующим ракетным ударом кремль надеется погрузить нас в тотальную тьму", – написала Маляр.

Замминистра обороны подчеркнула, что страна-террорист надеется сломить украинцев, превратив их в таких же рабов системы, как и россияне.

"Однако эти попытки то и дело оказываются тщетными. Украинцы всему миру доказывают, что свобода и воля – часть ДНК нашей нации. Именно поэтому Россия проиграла эту войну в тот день, когда начала ее", – заявила Маляр.

Наталія Медведєва

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