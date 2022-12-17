Маляр: Украинцы всему миру доказывают, что свобода и воля – часть ДНК нашей нации
России не удается сломить украинский народ, несмотря на ракетные удары и повреждения энергосистемы страны. Об этом написала замминистра обороны Анна Маляр в Facebook.
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"С каждой такой ракетной атакой РФ надеется на изменение хода войны в свою пользу. С каждым последующим ракетным ударом кремль надеется погрузить нас в тотальную тьму", – написала Маляр.
Замминистра обороны подчеркнула, что страна-террорист надеется сломить украинцев, превратив их в таких же рабов системы, как и россияне.
"Однако эти попытки то и дело оказываются тщетными. Украинцы всему миру доказывают, что свобода и воля – часть ДНК нашей нации. Именно поэтому Россия проиграла эту войну в тот день, когда начала ее", – заявила Маляр.
- Утром 16 декабря Россия предприняла очередную попытку разрушить энергосистему Украины. ПВО отработала "неплохо", сказали в Воздушных силах. Повреждены некоторые энергообъекты и есть попадание в жилой дом в Кривом Роге.
- Российские оккупанты выпустили 76 ракет по украинской критической инфраструктуре, 60 из них сбила противовоздушная оборона, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
- Ракеты по Украине запускали бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, фрегат "Адмирал Макаров" и, вероятно, истребитель Су-35, сообщили в ВСУ.
- 17 декабря в Генштабе уточнили, что накануне Россия выпустила по Украине 98 ракет и совершила более 65 обстрелов из РСЗО.
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