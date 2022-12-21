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Малюк о взрыве на Крымском мосту: Мы обязаны перерезать там логистику, детали после победы

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 12:33
Малюк о взрыве на Крымском мосту: Мы обязаны перерезать там логистику, детали после победы - Фото
Василий Малюк (Фото: скриншот с видео)

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Украина была обязана перерезать логистику российских оккупантов на Крымском мосту. Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук.

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По его словам, согласно нормам международного права, законодательству Украины, правилам и обычаям ведения войны, а также исходя из анализа оперативной обстановки, Украины была обязана перерезать логистику россиян на Крымском мосту.

Он отметил, что не может публично комментировать инцидент и раскрывать детали, но пообещал, что все станет известно после победы Украины в войне. 

"Мне интересно наблюдать за псевдоследствием россиян, где они задержали 22 своих гражданина, пытают их, проводят исследования на полиграфе, давайте посмотрим, к чему они придут", — сказал Малюк.

  • Утром 8 октября на Крымском мосту прозвучал взрыв. В РФ ранее неоднократно утверждали о надлежащей защите моста ПВО и военными РФ, а также заявляли о якобы надежности конструкции данного объекта.
  • В СБУ намекнули, кто стоит за подрывом Крымского моста, но потом подчеркнули, что комментировать роль в "хлопке" украинской спецслужбы или любого другого органа будут после окончательной победы.
  • Президент Владимир Зеленский в обращении прямо не комментировал взрыв на Крымском мосту, но подчеркнул, что на временно оккупированном украинском полуострове было "тепло". Позже глава государства отрицал причастность Украины к взрыву. 

Читайте также: Буданов непричастен к взрыву на Крымском мосту. РФ далека от реальности — и.о. главы СБУ 

Дмитро Гриниченко
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война сбу крымский мост Василий Малюк
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