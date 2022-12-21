Малюк о взрыве на Крымском мосту: Мы обязаны перерезать там логистику, детали после победы
Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Украина была обязана перерезать логистику российских оккупантов на Крымском мосту. Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, согласно нормам международного права, законодательству Украины, правилам и обычаям ведения войны, а также исходя из анализа оперативной обстановки, Украины была обязана перерезать логистику россиян на Крымском мосту.
Он отметил, что не может публично комментировать инцидент и раскрывать детали, но пообещал, что все станет известно после победы Украины в войне.
"Мне интересно наблюдать за псевдоследствием россиян, где они задержали 22 своих гражданина, пытают их, проводят исследования на полиграфе, давайте посмотрим, к чему они придут", — сказал Малюк.
- Утром 8 октября на Крымском мосту прозвучал взрыв. В РФ ранее неоднократно утверждали о надлежащей защите моста ПВО и военными РФ, а также заявляли о якобы надежности конструкции данного объекта.
- В СБУ намекнули, кто стоит за подрывом Крымского моста, но потом подчеркнули, что комментировать роль в "хлопке" украинской спецслужбы или любого другого органа будут после окончательной победы.
- Президент Владимир Зеленский в обращении прямо не комментировал взрыв на Крымском мосту, но подчеркнул, что на временно оккупированном украинском полуострове было "тепло". Позже глава государства отрицал причастность Украины к взрыву.
Читайте также: Буданов непричастен к взрыву на Крымском мосту. РФ далека от реальности — и.о. главы СБУ
Комментарии