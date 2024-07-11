Малюська: Первая группа осужденных прибудет на фронт к концу лета

Денис Малюска (Фото: Министерство юстиции)

Первая группа освобожденных в ряды Вооруженных Сил Украины осужденных отправится на фронт до конца лета – сейчас она проходит соответствующую военную подготовку. Об этом в интервью Financial Times рассказал министр юстиции Денис Малюська.

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По его словам, с момента принятия соответствующего закона, из 5196 человек было освобождено 2862. Еще 368 людям отказали в их желании присоединиться к рядам украинской армии из-за состояния здоровья.

Первая группа осужденных уже проходит военное обучение, которое длится минимум два месяца, добавил министр.

"В тюремной системе есть много хороших людей, которые могли бы быть полезны на фронте. Это хорошее окно возможностей начать свою жизнь с новой страницы", – сказал Малюська.

10 мая 2024 года в Министерстве юстиции заявили, что Украина способна привлечь в Вооруженные силы 10 000-20 000 заключенных и лиц с судимостями.

17 мая, накануне вступления в силу закона о мобилизации, президент Зеленский подписал закон о добровольной мобилизации осужденных.

В конце мая Малюська анонсировал появление в ВСУ отдельных подразделений, личный состав которых будет формироваться из освобожденных добровольцев.

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