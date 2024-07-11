Малюська: Перша група засуджених прибуде на фронт до кінця літа

368 людям відмовили у їхньому бажанні долучитися до лав української армії через стан здоров'я, заявив глава Мін'юсту

Денис Малюська (Фото: Міністерство юстиції)

Перша група звільнених до лав Збройних Сил України засуджених відправиться на фронт до кінця літа – зараз вона проходить відповідний військовий вишкіл. Про це в інтерв'ю Financial Times розповів міністр юстиції Денис Малюська.

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За його словами, з моменту ухвалення відповідного закону, з 5196 людей було звільнено 2862. Ще 368 людям відмовили у їхньому бажанні долучитися до лав української армії через стан здоров'я.

Перша група засуджених вже проходить військовий вишкіл, який триває щонайменше два місяці, додав міністр.

"У тюремній системі є багато хороших людей, які могли б бути корисними на фронті. Це гарне вікно можливостей розпочати своє життя з нової сторінки", – сказав Малюська.

10 травня 2024 року у Міністерстві юстиції заявили, що Україна здатна залучити до Збройних Сил 10 000-20 000 ув'язнених та осіб із судимостями.

17 травня, напередодні набрання чинності законом про мобілізацію, президент Зеленський підписав закон про добровільну мобілізацію засуджених.

Наприкінці травня Малюська анонсував появу у ЗСУ окремих підрозділів, особовий склад яких формуватиметься із звільнених ув'язнених-добровольців.

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