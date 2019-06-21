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21.06.2019, 06:57

Фигурант дела Гандзюк захотел поговорить с Зеленским

Фигурант дела Гандзюк захотел поговорить с Зеленским - Фото
Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава облсовета в Херсоне готов передать "улики", как против него работает "до сих пор крышующий бандформирования области" генерал СБУ Даниил Доценко

Вслед за отцом убитой херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк аудиенции у  президента Владимира Зеленского захотел и один из главных фигурантов этого резонансного дела Владислав Мангер, глава Херсонского облсовета. Пожелание он написал у себя в Facebook.

Мангер знает, что Зеленский решил встретиться с отцом Екатерины, и сетует на то, что последний расскажет Зеленскому о нем "с бумажки, которую ему вручат политтехнологи, раскручивающие сегодня его страницу в Фб, и прочие НАЕМники" (отсылка на адвоката Гандзюк Маси Найема, брата нардепа Мустафы Найема, - ред.).

"Я имею право просить вас встретиться и со мной. Я готов детально рассказать и показать, из чего мне придумали обвинение", - пишет он.

Мангер "из последних сил верит", что Виктор Гандзюк не станет защищать Доценко перед президентом, и заявляет, что обвинен несправедливо якобы в угоду пятому президенту Петру Порошенко, "его кумовьям" и нардепу БПП Николаю Паламарчуку.

31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо Гандзюк, 4 ноября она умерлаРодные и друзья Гандзюк заявили, что главный подозреваемый в организации убийства Алексей Левин (по данным СМИ, является криминальным авторитетом по кличке "Москал") якобы сотрудничал с Мангером. Последний это опровергает. Помимо Мангера они считают, что среди подозреваемых - глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его зам Евгений Рищук. Они также отрицают подобную связь.

5 апреля 2019-го Мангеру надели электронный браслет. 6 июня исполнителям и организаторам убийства, которым смягчили приговоры в обмен на их разоблачительные показания для привлечения к суду заказчиков убийства, вынесли приговоры. 19 июня в Херсоне и области ГПУ провела 13 обысков.

Читайте мнение: Подозрение Мангеру вручено: что можно ждать дальше

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Теги: Владимир Зеленский, встреча, Екатерина Гандзюк, владислав мангер
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