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29.01.2019, 13:12

Марчук - Лукашенко: Вы очень популярны в Украине

Марчук - Лукашенко: Вы очень популярны в Украине - Фото
Евгений Марчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представитель Украины в ТКГ отметил на встрече с президентом Беларуси, что "между странами сложились хорошие отношения и на человеческом уровне"

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Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился сегодня с представителем Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгением Марчуком. Об этом сообщает Белта.

Лукашенко уточнил, что в этом отношении самым высоким уровнем в свое время был товарооборот в размере $8 млрд. "Это был наш лучший показатель. Сегодня где-то $5,5 млрд. Это, конечно, не наш уровень. Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся", - сказал Лукашенко.

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Марчук отметил, что между странами сложились хорошие отношения и на человеческом уровне.

"Отношение к Беларуси и к вам лично как президенту Беларуси - вы очень популярный человек в Украине. Я вам скажу это откровенно", - сказал Марчук.

Также было отмечено, что в текущем году планируется завершить демаркацию совместной границы.

14 января 2019 года Лукашенко встретился в Минске с украинским политиком, участником трехсторонней контактной группы минского процесса Виктором Медведчуком, и заявил ему, что "это недоразумение (войну, - ред.) надо заканчивать". 

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Теги: Украина, беларусь, александр лукашенко, виктор медведчук, евгений марчук
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