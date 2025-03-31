Марин Ле Пен дала первое интервью после суда: Считает себя невиновной, будет апелляция
Французская ультраправая политика Марин Ле Пен считает себя невиновной и будет оспаривать приговор суда, запретившего ей участвовать в предстоящих выборах. Об этом представитель партии Национальное объединение рассказала в первом после судебного заседания интервью телеканалу TF1.
Ле Пен считает, что судьи приняли "политическое решение", чтобы не дать ей выдвинуть свою кандидатуру и обратиться на следующих президентских выборах.
"Председательствующий судья безосновательно осудил фаворита президентских выборов", – утверждает пророссийский политик.
Она подтвердила, что подаст апелляцию "как можно скорее", и отметила, что считает себя невиновной.
- 31 марта 2025 года Ле Пен признали виновной в растрате средств Европарламента.
- Суд во Франции запретил политике баллотироваться на государственные должности, а также приговорил к лишению свободы на четыре года. Адвокат Ле Пен сообщил, что она обжалует приговор.
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