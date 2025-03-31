Марін Ле Пен дала перше інтерв'ю після вироку: Вважає себе невинною, буде апеляція
Французька ультраправа політикиня Марін Ле Пен вважає себе невинною й оскаржуватиме вирок суду, який заборонив їй брати участь у майбутніх виборах. Про це представниця партії Національне об'єднання розповіла у першому після судового засідання інтервʼю телеканалу TF1.
Ле Пен вважає, що судді ухвалили "політичне рішення", аби не дати їй висунути свою кандидатуру й обратися на наступних президентських виборах.
"Головуючий суддя безпідставно засудив фаворита президентських виборів", – стверджує проросійська політикиня.
Вона підтвердила, що подасть апеляцію "якнайшвидше", й зазначила, що вважає себе невинною.
- 31 березня 2025-го Ле Пен визнали винною у розтраті коштів Європарламенту.
- Суд у Франції заборонив політикині балотуватися на державні посади, а також засудив до позбавлення волі на чотири роки. Адвокат Ле Пен повідомив, що вона оскаржить вирок.
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