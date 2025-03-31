Орбан підтримав Ле Пен: Je suis Marine!

Політики дотримуються ультраправих проросійських поглядів та є союзниками

Віктор Орбан та Марін Ле Пен (Фото: MARCIN OBARA / EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився на підтримку своєї ультраправої однодумиці Марін Ле Пен, якій суд заборонив брати участь у виборах. Такий допис голова угорського уряду опублікував у X (екс-Twitter).

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"Je suis Marine! (франц. Я – Марін!)", – коротко написав Орбан.

Прем'єр Угорщини та лідерка французької партії Національне об'єднання дотримуються ультраправих проросійських поглядів та є політичними союзниками. Їх сили входять до одного з найбільших об'єднань Європарламенту "Патріоти за Європу".

Зокрема, 8 лютого, Орбан і Ле Пен разом з лідерами інших ультраправих партій проводили захід Make Europe Great Again у Мадриді.

ДОВІДКА Гасло "Je suis..." вперше було використано після Гасло "Je suis..." вперше було використано після терористичної атаки на французький сатиричний журнал Charlie Hebdo у 2015 році, під час якої загинули 12 осіб, 11 постраждали. Надалі фраза використовувалася для солідарності навколо інших трагедій, зокрема, після російського обстрілу автобуса у районі Волновахи , у результаті якого загинули 12 мирних мешканців, 18 були поранені.

31 березня 2025-го Ле Пен визнали винною у розтраті коштів Європарламенту.

Суд у Франції заборонив політикині балотуватися на державні посади, а також засудив до позбавлення волі на чотири роки.

Адвокат Ле Пен повідомив, що вона оскаржить вирок.