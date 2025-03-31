Орбан поддержал Ле Пен: Je suis Marine!

Виктор Орбан и Марин Ле Пен (Фото: MARCIN OBARA / EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался в поддержку своего ультраправого единомышленника Марин Ле Пен, которой суд запретил участвовать в выборах. Такое сообщение глава венгерского правительства опубликовал в X (экс-Twitter).

"Je suis Marine! (франц. Я – Марин!)", – коротко написал Орбан.

Премьер Венгрии и лидер французской партии Национальное объединение придерживаются ультраправых пророссийских взглядов и являются политическими союзниками. Их силы входят в одно из крупнейших объединений Европарламента "Патриоты за Европу".

В частности, 8 февраля, Орбан и Ле Пен вместе с лидерами других ультраправых партий проводили мероприятие Make Europe Great Again в Мадриде.

СПРАВКА. Лозунг "Je suis..." впервые был использован после Лозунг "Je suis..." впервые был использован после террористической атаки на французский сатирический журнал Charlie Hebdo в 2015 году, во время которой погибли 12 человек, 11 пострадали. В дальнейшем фраза использовалась для солидарности вокруг других трагедий, в частности после российского обстрела автобуса в районе Волновахи , в результате которого погибли 12 мирных жителей, 18 были ранены.

31 марта 2025 года Ле Пен признали виновной в растрате средств Европарламента.

Суд во Франции запретил политику баллотироваться на государственные должности, а также приговорил к лишению свободы на четыре года.

Адвокат Ле Пен сообщил, что она обжалует приговор.