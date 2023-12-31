Марьинка. ВСУ: Активные боевые действия, оккупанты даже пару раз заходили на наши позиции

По словам Штупуна, и в районе Марьинки, и в районе Авдеевки количество российских захватчиков почти неизменно

Фото: Генштаб ВСУ

Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил в эфире национального телемарафона, что под Марьинкой продолжаются активные боевые действия; российские оккупанты даже заходили на позиции украинских военных.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Враг пару раз пытался захватить, даже забегал на наши позиции, но мы его оттуда выбивали. То есть там продолжаются активные боевые действия с переменным успехом", – рассказал он.

По его словам, и в районе Марьинки, и в районе Авдеевки количество российских захватчиков почти неизменно.

Несмотря на то, что армия РФ несет большие потери, она подтягивает резервы, и количество российских военных на фронте выравнивается, добавил Штупун.

29 декабря 2023 года президент Зеленский посетил позиции украинских защитников из 110 ОМБр в Авдеевке.

В прошлый раз президент посещал Авдеевку 18 апреля во время рабочей поездки в Донецкую область.

19 октября стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был в Авдеевке и на Купянском направлении в Харьковской области.

Читайте также: Генштаб: Россия стала более пассивной, но штурмы Авдеевки и Купянска продолжаются – карта