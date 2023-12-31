Генштаб: Росія стала пасивнішою, але штурми Авдіївки та Куп'янська тривають – карта

Військові заявили, що за добу на фронті відбулося 54 бойові зіткнення. З них вісім – в районі Синьківки

Фото: Генштаб ЗСУ

Кількість атак та штурмів російських окупантів трохи зменшилась у порівнянні з попередніми тижнями, водночас ворог не полишає спроб взяти Синьківку під Куп'янськом та Авдіївку. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявили, що за добу на фронті відбулося 54 бойові зіткнення. З них вісім – в районі Синьківки.

Карта: Deepstate

Біля Макіївки Луганської області ЗСУ відбили дві атаки загарбників. Поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки, що під Бахмутом, – дев'ять атак відбито.

Карта: Deepstate

Сили оборони протягом минулої доби відбили п'ять атак ворога неподалік Степового, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Карта: Deepstate

Українські військові продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там відбито вісім атак.

Карта: Deepstate

Окупанти наступали західніше Вербового та східніше Копані Запорізької області, ЗСУ відбилися.

На лівому березі Дніпра у Херсонській області Сили оборони розширюють плацдарм. Росіяни 13 разів за добу намагалися штурмувати позиції українських військових, але безуспішно.

Карта: Deepstate

Українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по трьох зенітно-ракетних комплексах противника.

Ракетники та артилеристи уразили три зенітні ракетні комплекси, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів та три станції радіоелектронної боротьби противника.

29 грудня 2023 року президент Зеленський відвідав позиції українських захисників зі 110 ОМБр в Авдіївці.

Минулого разу президент відвідував Авдіївку 18 квітня під час робочої поїздки до Донецької області.

19 жовтня стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був у Авдіївці та на Куп'янському напрямку у Харківській області.

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