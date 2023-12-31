Генштаб: Росія стала пасивнішою, але штурми Авдіївки та Куп'янська тривають – карта
Фото: Генштаб ЗСУ

Кількість атак та штурмів російських окупантів трохи зменшилась у порівнянні з попередніми тижнями, водночас ворог не полишає спроб взяти Синьківку під Куп'янськом та Авдіївку. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявили, що за добу на фронті відбулося 54 бойові зіткнення. З них вісім – в районі Синьківки.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate

Біля Макіївки Луганської області ЗСУ відбили дві атаки загарбників. Поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки, що під Бахмутом, – дев'ять атак відбито.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate

Сили оборони протягом минулої доби відбили п'ять атак ворога неподалік Степового, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate

Українські військові продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там відбито вісім атак.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate

Окупанти наступали західніше Вербового та східніше Копані Запорізької області, ЗСУ відбилися.

На лівому березі Дніпра у Херсонській області Сили оборони розширюють плацдарм. Росіяни 13 разів за добу намагалися штурмувати позиції українських військових, але безуспішно.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate

Українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по трьох зенітно-ракетних комплексах противника. 

Ракетники та артилеристи уразили три зенітні ракетні комплекси, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів та три станції радіоелектронної боротьби противника.

  • 29 грудня 2023 року президент Зеленський відвідав позиції українських захисників зі 110 ОМБр в Авдіївці.
  • Минулого разу президент відвідував Авдіївку 18 квітня під час робочої поїздки до Донецької області.
  • 19 жовтня стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був у Авдіївці та на Куп'янському напрямку у Харківській області.

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