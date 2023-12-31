Генштаб: Россия стала пассивнее, но штурмы Авдеевки и Купянска продолжаются – карта

Военные заявили, что за сутки на фронте произошло 54 боевых столкновения. Из них восемь – в районе Синьковки

Фото: Генштаб ВСУ

Количество атак и штурмов российских оккупантов немного уменьшилось по сравнению с предыдущими неделями, в то же время враг не оставляет попыток взять Синьковку под Купянском и Авдеевку. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявили, что за сутки на фронте произошло 54 боевых столкновения. Из них восемь – в районе Синьковки.

Карта: Deepstate

Возле Макеевки Луганской области ВСУ отбили две атаки захватчиков. Вблизи Богдановки, Клещеевки и Андреевки под Бахмутом – девять атак отбиты.

Карта: Deepstate

Силы обороны за прошедшие сутки отбили пять атак врага неподалеку от Степного, Авдеевки и еще 13 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Карта: Deepstate

Украинские военные продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там отбиты восемь атак.

Карта: Deepstate

Оккупанты наступали западнее Вербового и восточнее Копани Запорожской области, ВСУ отбились.

На левом берегу Днепра в Херсонской области Силы обороны расширяют плацдарм. Россияне 13 раз за сутки пытались штурмовать позиции украинских военных, но безуспешно.

Карта: Deepstate

Украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по трем зенитно-ракетным комплексам противника.

Ракетчики и артиллеристы поразили три зенитных ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, семь артиллерийских средств и три станции радиоэлектронной борьбы противника.

29 декабря 2023 года президент Зеленский посетил позиции украинских защитников из 110 ОМБр в Авдеевке.

В прошлый раз президент посещал Авдеевку 18 апреля во время рабочей поездки в Донецкую область.

19 октября стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был в Авдеевке и на Купянском направлении в Харьковской области.

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