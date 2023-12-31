Мар'їнка. ЗСУ: Активні бойові дії, окупанти навіть пару разів заходили на наші позиції

За словами Штупуна, і в районі Мар'їнки, і в районі Авдіївки кількість російських загарбників майже незмінна

Фото: Генштаб ЗСУ

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив в ефірі національного телемарафону, що під Мар'їнкою тривають активні бойові дії; російські окупанти навіть заходили на позиції українських військових.

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"Ворог пару разів намагався захопити, навіть забігав на наші позиції, але ми його звідти вибивали. Тобто, там тривають активні бойові дії з перемінним успіхом", – розповів він.

За його словами, і в районі Мар'їнки, і в районі Авдіївки кількість російських загарбників майже незмінна.

Попри те, що армія РФ зазнає великих втрат, вона підтягує резерви, і кількість російських військових на фронті вирівнюється, додав Штупун.

29 грудня 2023 року президент Зеленський відвідав позиції українських захисників зі 110 ОМБр в Авдіївці.

Минулого разу президент відвідував Авдіївку 18 квітня під час робочої поїздки до Донецької області.

19 жовтня стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був у Авдіївці та на Куп'янському напрямку у Харківській області.

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