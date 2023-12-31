Мар'їнка. ЗСУ: Активні бойові дії, окупанти навіть пару разів заходили на наші позиції
Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив в ефірі національного телемарафону, що під Мар'їнкою тривають активні бойові дії; російські окупанти навіть заходили на позиції українських військових.
"Ворог пару разів намагався захопити, навіть забігав на наші позиції, але ми його звідти вибивали. Тобто, там тривають активні бойові дії з перемінним успіхом", – розповів він.
За його словами, і в районі Мар'їнки, і в районі Авдіївки кількість російських загарбників майже незмінна.
Попри те, що армія РФ зазнає великих втрат, вона підтягує резерви, і кількість російських військових на фронті вирівнюється, додав Штупун.
- 29 грудня 2023 року президент Зеленський відвідав позиції українських захисників зі 110 ОМБр в Авдіївці.
- Минулого разу президент відвідував Авдіївку 18 квітня під час робочої поїздки до Донецької області.
- 19 жовтня стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був у Авдіївці та на Куп'янському напрямку у Харківській області.
Читайте також: Генштаб: Росія стала пасивнішою, але штурми Авдіївки та Куп'янська тривають – карта