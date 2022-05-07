Мариупольцам приходится разбирать завалы: под каждым домом находят до сотни трупов – мэрия

Мариупольцы, привлеченные к разбору завалов, находят под каждым домом до сотни трупов. Люди выдерживают всего несколько дней такой работы, случаются нервные срывы, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Советник мэра поделился историей одного из участников разбора завалов в Мариуполе.

"Под натиском оккупантов и чтобы прокормить семью, неделю назад он вызвался разгребать в городе завалы. Человек выдержал всего несколько дней. Говорит, что люди, которые работали и блевали, впадали в молчаливый ступор. Регулярно случались истерики. Все потому что количество человеческих тел и их фрагментов под завалами сводит с ума", – написал Андрющенко.

По словам мариупольца, под каждым домом, который они разгребали, находилось около 80-100 трупов.

Он также рассказал, что у многих людей в городе случаются нервные срывы – некоторые внезапно начинают смеяться или плакать.

"Люди стали больше по городу передвигаться и видят все ужасы, все разрушения. Теперь вся картина у них перед глазами. Психика и не выдерживает радости "русского мира", – написал советник мэра.

Мариуполь больше двух месяцев находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен.

Украинские защитники сосредоточены в районе завода Азовсталь, там же прятались от обстрелов сотни мирных жителей, которых в последние дни начали эвакуировать. В первые дни мая эвакуировались более 100 человек с завода, вчера удалось вывезти еще 50 человек.

Оккупанты готовят парад на 9 мая в разрушенном Мариуполе. В город приехал Сергей Кириенко – замглавы администрации диктатора Путина.

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Оксана Житнюк

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