Маск опубликовал результаты теста на наркотики после расследования NYT

Илон Маск (Фото: EPA)

Американский миллиардер и бывший чиновник администрации Дональда Трампа Илон Маск опубликовал результаты теста на наркотики. Фотографию результатов он опубликовал на своей странице в X.

В бланке с результатами анализов, проведенных 13 июня, указан ряд наркотических веществ, в частности кетамин, кокаин, амфетамин и другие.

Напротив каждого из них отмечен результат "отрицательно".

Результаты теста (Фото: x.com/elonmusk)

В своем расследовании The New York Time утверждало, что Маск якобы регулярно употреблял наркотические вещества, включая кетамин в больших дозах, экстази и психоделические грибы.

По данным газеты, миллиардер активнее употреблял наркотики именно в период, когда он тесно сотрудничал с Трампом на выборах. Однако неизвестно, делал ли он это во время работы в администрации.

Миллиардер отметил, что несколько лет назад пробовал наркотик кетамин по медицинскому рецепту, но добавил, что говорил об этом в интервью, так что "это даже не новость".

На самом деле Маск признавался, что употребляет кетамин по лекарственному назначению, в интервью The Wall Street Journal в марте 2024 года.