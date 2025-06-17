Маск опублікував результати тесту на наркотики після розслідування NYT

Ілон Маск (Фото: EPA)

Американський мільярдер і колишній чиновник адміністрації Дональда Трампа Ілон Маск опублікував результати тесту на наркотики. Фотографію результатів він опублікував на своїй сторінці в X.

У бланку з результатами аналізів, проведених 13 червня, зазначено низку наркотичних речовин, зокрема кетамін, кокаїн, амфетамін та інші.

Навпроти кожного з них зазначено результат "негативно".

Результати тесту (Фото: x.com/elonmusk)

У своєму розслідуванні The New York Time стверджувало, що Маск нібито регулярно вживав наркотичні речовини, включно й кетамін у великих дозах, екстазі та психоделічні гриби.

За даними газети, мільярдер активніше вживав наркотики саме в період, коли він тісно співпрацював із Трампом під час виборів. Проте невідомо, чи робив він це під час роботи в адміністрації.

Мільярдер зазначив, що декілька років тому пробував наркотик кетамін за медичним рецептом, але додав, що говорив про це в інтерв'ю, так що "це навіть не новина".

Насправді Маск зізнавався, що вживає кетамін за лікарським призначенням, в інтерв'ю The Wall Street Journal у березні 2024 року.