Маск приостановил создание партии, чтобы не ссориться с Вэнсом – WSJ
Владелец компаний Тесла и SpaceX, бывший старший советник президента США Дональда Трампа миллиардер Илон Маск решил отложить создание своей партии ради поддержания хороших отношений с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, знакомых с планами.
Маск заявил союзникам, что пока не может реализовать партийные планы, поскольку хочет "сосредоточиться на своих компаниях".
Издание сообщает, что в последнее время миллиардер укрепляет связи с Вэнсом и считает, что его амбиции по поводу собственной партии нанесут ущерб этим отношениям.
По данным собеседников WSJ, Маск рассматривает возможность поддержки нынешнего вице-президента США на посту президента Соединенных Штатов в 2028 году, если тот решит баллотироваться.
Маск заявил о планах создания новой Американской партии в июле после публичного спора с Трампом по поводу законопроекта о снижении налогов и расходов.
- Ранее Маск назвал законопроект о расходах и налогах "масштабным, позорным, наполненным расходами на лоббирование" и вообще "отвратительной мерзостью". Он также заявил, что без его поддержки Трамп проиграл бы выборы.
- Маск также обвинил Трампа в причастности к делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними.
- В ответ Трамп назвал Маска "сумасшедшим" и пообещал прекратить государственные субсидии и контракты его компаниям, в частности SpaceX.
Комментарии (0)