Маск приостановил создание партии, чтобы не ссориться с Вэнсом – WSJ

Илон Маск (Фото: Samuel Corum/ EPA)

Владелец компаний Тесла и SpaceX, бывший старший советник президента США Дональда Трампа миллиардер Илон Маск решил отложить создание своей партии ради поддержания хороших отношений с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, знакомых с планами.

Маск заявил союзникам, что пока не может реализовать партийные планы, поскольку хочет "сосредоточиться на своих компаниях".

Издание сообщает, что в последнее время миллиардер укрепляет связи с Вэнсом и считает, что его амбиции по поводу собственной партии нанесут ущерб этим отношениям.

По данным собеседников WSJ, Маск рассматривает возможность поддержки нынешнего вице-президента США на посту президента Соединенных Штатов в 2028 году, если тот решит баллотироваться.

Маск заявил о планах создания новой Американской партии в июле после публичного спора с Трампом по поводу законопроекта о снижении налогов и расходов.