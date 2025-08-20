Маск пригальмував зі створенням партії, щоб не сваритися із Венсом – WSJ
Власник компаній Tesla і SpaceX, колишній старший радник президента США Дональда Трампа мільярдер Ілон Маск вирішив відтермінувати створення своєї партії заради добрих стосунків із віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом. Про це повідомляє The Wall Street Journals із посиланням на співбесідників, обізнаних із планами.
Маск заявив союзникам, що поки не може реалізувати партійні плани, адже хоче "зосередитися на своїх компаніях".
Видання повідомляє, що останнім часом мільярдер зміцнює зв'язки з Венсом і вважає, що його амбіції щодо власної партії зашкодять цим стосункам.
За даними співбесідників WSJ, Маск розглядає можливість підтримки чинного віцепрезидента США на посаду президента Сполучених Штатів у 2028 році, якщо той вирішить балотуватися.
Маск заявив про плани створення нової Американської партії в липні після публічної суперечки з Трампом щодо законопроєкту про зниження податків і витрат.
- Раніше Маск назвав законопроєкт про витрати й податки "масивним, ганебним, заповненим лобістськими витратами" і взагалі "відразливою гидотою". Він також заявив, що без його підтримки Трамп програв би вибори.
- Маск також звинуватив Трампа у причетності до справи фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у торгівлі сексуальними послугами та зв'язках з неповнолітніми.
- У відповідь Трамп назвав Маска "божевільним" і пообіцяв припинити державні субсидії й контракти його компаніям, зокрема SpaceX.
Коментарі (0)