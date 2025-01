Маск проведет прямой эфир с кандидатом в канцлеры Германии от пророссийской АдН

Кандидатка в канцлеры Германии от ультраправой и пророссийской партии Альтернатива для Германии (AfD) Алис Вайдель анонсировала прямой эфир с американским миллиардером Илоном Маском, ранее выражавшим поддержку этой политической силе.

Прямой эфир запланирован на 9 января. Вайдель заявила, что с нетерпением ждет этого "увлекательного разговора и великолепной аудитории".

Ранее Маск назвал "спасителем страны" ультраправую партию АдГ перед досрочными выборами в Германии. Позже немцы сравнили Маска с Путиным и обвинили в попытке повлиять на выборы.

Save the date: On January 9th at 7pm CET, the announced Space with Elon Musk and me will go live on X. We are looking forward to having this exciting conversation and a great audience!



Vormerken: Am 9. Januar ab 19 Uhr findet der angekündigte Space mit Elon Musk und mir auf X… pic.twitter.com/JUm0H9umiv