Маск проведе прямий ефір з кандидаткою в канцлери Німеччини від проросійської АдН
Кандидатка в канцлери Німеччини від ультраправої та проросійської партії Альтернатива для Німеччини (AfD) Аліс Вайдель анонсувала прямий ефір з американським мільярдером Ілоном Маском, який раніше висловлював підтримку цій політичній силі.
Прямий ефір запланований на 9 січня. Вайдель заявила, що з нетерпінням чекає цієї "захопливої розмови та чудової аудиторії".
Раніше Маск назвав "рятівником країни" ультраправу партію АдН перед достроковими виборами у Німеччині. Пізніше німці порівняли Маска з Путіним і звинуватили у спробі вплинути на вибори.
Save the date: On January 9th at 7pm CET, the announced Space with Elon Musk and me will go live on X. We are looking forward to having this exciting conversation and a great audience!— Alice Weidel (@Alice_Weidel) January 3, 2025
Vormerken: Am 9. Januar ab 19 Uhr findet der angekündigte Space mit Elon Musk und mir auf X… pic.twitter.com/JUm0H9umiv
- 27 грудня 2024 року президент Німеччини розпустив Бундестаг, дострокові вибори відбудуться 23 лютого.