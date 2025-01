Маск проведе прямий ефір з кандидаткою в канцлери Німеччини від проросійської АдН

Кандидатка в канцлери Німеччини від ультраправої та проросійської партії Альтернатива для Німеччини (AfD) Аліс Вайдель анонсувала прямий ефір з американським мільярдером Ілоном Маском, який раніше висловлював підтримку цій політичній силі.

Прямий ефір запланований на 9 січня. Вайдель заявила, що з нетерпінням чекає цієї "захопливої розмови та чудової аудиторії".

Раніше Маск назвав "рятівником країни" ультраправу партію АдН перед достроковими виборами у Німеччині. Пізніше німці порівняли Маска з Путіним і звинуватили у спробі вплинути на вибори.

Save the date: On January 9th at 7pm CET, the announced Space with Elon Musk and me will go live on X. We are looking forward to having this exciting conversation and a great audience!



Vormerken: Am 9. Januar ab 19 Uhr findet der angekündigte Space mit Elon Musk und mir auf X… pic.twitter.com/JUm0H9umiv