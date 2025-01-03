Маск проведе прямий ефір з кандидаткою в канцлери Німеччини від проросійської АдН
Ілон Маск (Фото: ЕРА)

Кандидатка в канцлери Німеччини від ультраправої та проросійської партії Альтернатива для Німеччини (AfD) Аліс Вайдель анонсувала прямий ефір з американським мільярдером Ілоном Маском, який раніше висловлював підтримку цій політичній силі.

Прямий ефір запланований на 9 січня. Вайдель заявила, що з нетерпінням чекає цієї "захопливої розмови та чудової аудиторії".

Раніше Маск назвав "рятівником країни" ультраправу партію АдН перед достроковими виборами у Німеччині. Пізніше німці порівняли Маска з Путіним і звинуватили у спробі вплинути на вибори.

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