"Маски сброшены": Кремль открыто говорит, что планирует вторжение в Молдову – Подоляк

МИД России прямо заявил, что следующая цель России – Молдова. Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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"Все маски сброшены, спектакль окончен. МИД России прямо заявляет, что следующая обязательная цель для уничтожения – Молдова. Хорошее напоминание всем соседям империи: с Россией невозможно "сосуществовать". "Русский план" – это бесконечные убийства, разрушения и ликвидация государственности", – написал Подоляк.

31 августа глава МИД России Сергей Лавров в телевизионном выступлении сказал, что Россия "сделает все, чтобы интересы русскоязычного населения Молдовы не пострадали никоим образом" и что "кроме Приднестровья в Молдове есть еще и проблема Гагаузии, которая также претендует на особый статус".

1 сентября Лавров заявил: "В Молдове должны понимать, что создание угроз безопасности российским "миротворцам" в Приднестровье будет рассматриваться как нападение на Россию".

18 мая президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия должна вывести войска из Приднестровья, поскольку их присутствие нарушает независимость Молдовы.

14 июля Санду завила, что назрело перевооружение армии Молдовы современным вооружением на случай нападения России, чтобы не оказаться "с мотыгами против самолетов".

31 августа Санду призвала избирателей не поддаваться на политические манипуляции, которыми занимаются Москва и пророссийские политики Тирасполя и Кишинева.

Сергій Бережной

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