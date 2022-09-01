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"Маски сброшены": Кремль открыто говорит, что планирует вторжение в Молдову – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 15:09
Сергей Лавров (Фото - пресс-служба МИД России)

МИД России прямо заявил, что следующая цель России – Молдова. Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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"Все маски сброшены, спектакль окончен. МИД России прямо заявляет, что следующая обязательная цель для уничтожения – Молдова. Хорошее напоминание всем соседям империи: с Россией невозможно "сосуществовать". "Русский план" – это бесконечные убийства, разрушения и ликвидация государственности", – написал Подоляк.

31 августа глава МИД России Сергей Лавров в телевизионном выступлении сказал, что Россия "сделает все, чтобы интересы русскоязычного населения Молдовы не пострадали никоим образом" и что "кроме Приднестровья в Молдове есть еще и проблема Гагаузии, которая также претендует на особый статус".

1 сентября Лавров заявил: "В Молдове должны понимать, что создание угроз безопасности российским "миротворцам" в Приднестровье будет рассматриваться как нападение на Россию".

Сергій Бережной
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