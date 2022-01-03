Медведчук рассказал, как его дочери, крестнице Путина, аннулировали визу в Швейцарию

Дочери лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, Дарье – крестнице президента России Владимира Путина, аннулировали визу в Швейцарию. Об этом Медведчук рассказал в интервью пророссийскому каналу из своего окружения UkrLive, против которого 28 декабря президент Владимир Зеленский ввел санкции.

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Медведчук рассказал, что его дочь окончила школу в Киеве, а потом сдала экзамены в Женевский университет.

"Получила учебную визу, все было нормально, и в начале сентября собиралась ехать на занятия. Буквально за два дня до этого ей объявили о том, что ее виза аннулирована", – жалуется лидер ОПЗЖ.

Медведчук считает, что визу его дочери аннулировали по политическим мотивам и винит в этом "западный мир".

Да, я выступаю против внешнего управления – внешнего управления США и Запада. И буду выступать", – добавил пророссийский политик.

По его словам, дочь поступила в другой вуз и учится там.

СПРАВКА. У Медведчука две дочери: Ирина, которая родилась в 1982 году, и Дарья – родиалсь в 2004 году. Крестный отец Дарьи – президент России Владимир Путин.

Наталия Медведева

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