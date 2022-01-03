Медведчук рассказал, как его дочери, крестнице Путина, аннулировали визу в Швейцарию
Дочери лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, Дарье – крестнице президента России Владимира Путина, аннулировали визу в Швейцарию. Об этом Медведчук рассказал в интервью пророссийскому каналу из своего окружения UkrLive, против которого 28 декабря президент Владимир Зеленский ввел санкции.
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Медведчук рассказал, что его дочь окончила школу в Киеве, а потом сдала экзамены в Женевский университет.
"Получила учебную визу, все было нормально, и в начале сентября собиралась ехать на занятия. Буквально за два дня до этого ей объявили о том, что ее виза аннулирована", – жалуется лидер ОПЗЖ.
Медведчук считает, что визу его дочери аннулировали по политическим мотивам и винит в этом "западный мир".
Да, я выступаю против внешнего управления – внешнего управления США и Запада. И буду выступать", – добавил пророссийский политик.
По его словам, дочь поступила в другой вуз и учится там.
- 3 февраля 2021 года СНБО наложил санкции на три телеканала из так называемого пула Медведчука.
- 19 февраля СНБО ввел санкции против самого Медведчука и его окружения.
- 11 мая СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку и в офис ОПЗЖ: ему и депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.
- 8 октября Медведчуку объявили еще одно подозрение в госизмене и содействии терроризму.
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