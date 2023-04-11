Медведев ошибается, когда говорит об "исчезновении" Украины, мы не позволим этого — США

Спикер Государственного департамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон не позволит России уничтожить Украину. Об этом он сообщил на брифинге.

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По его словам, когда бывший президент РФ говорит об "исчезновении" Украины, то он ошибается, так как США продолжают оказывать военную помощь Украине для защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

Он отметил, что Россия пытается стереть границы Украины путем агрессии.

"Границы одной страны не должны быть стерты чистой агрессией другой. И поэтому мы будем продолжать поддерживать наших украинских партнеров и предоставлять им наилучшие возможные позиции за столом переговоров, если это произойдет", — сказал дипломат.

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Дмитро Гриниченко

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