Медведев ошибается, когда говорит об "исчезновении" Украины, мы не позволим этого — США
Спикер Государственного департамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон не позволит России уничтожить Украину. Об этом он сообщил на брифинге.
По его словам, когда бывший президент РФ говорит об "исчезновении" Украины, то он ошибается, так как США продолжают оказывать военную помощь Украине для защиты ее территориальной целостности и суверенитета.
Он отметил, что Россия пытается стереть границы Украины путем агрессии.
"Границы одной страны не должны быть стерты чистой агрессией другой. И поэтому мы будем продолжать поддерживать наших украинских партнеров и предоставлять им наилучшие возможные позиции за столом переговоров, если это произойдет", — сказал дипломат.
- В октябре Зеленский назвал окружение Путина "щенками, которые выпьют водки и угрожают ядерным оружием".
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал не разносить в СМИ и сети заявления Медведева.
- В конце осени, комментируя высказывания Медведева, посол Украины в ООН Кислица "недоумевал", как это Россия еще не собрала Совбез, потому что – со слов упомянутого выше чиновника РФ – "воюет против Сатаны".
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