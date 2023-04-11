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Медведев ошибается, когда говорит об "исчезновении" Украины, мы не позволим этого — США

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 07:27
Медведев ошибается, когда говорит об
Дмитрий Медведев (Фото: EPA)

Спикер Государственного департамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон не позволит России уничтожить Украину. Об этом он сообщил на брифинге. 

По его словам, когда бывший президент РФ говорит об "исчезновении" Украины, то он ошибается, так как США продолжают оказывать военную помощь Украине для защиты ее территориальной целостности и суверенитета. 

Он отметил, что Россия пытается стереть границы Украины путем агрессии. 

"Границы одной страны не должны быть стерты чистой агрессией другой. И поэтому мы будем продолжать поддерживать наших украинских партнеров и предоставлять им наилучшие возможные позиции за столом переговоров, если это произойдет", — сказал дипломат.

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Дмитро Гриниченко
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