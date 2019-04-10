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10.04.2019, 15:24

Медведев–Зеленскому:"Не надо соскакивать, надо прийти и пописять"

Медведев–Зеленскому:"Не надо соскакивать, надо прийти и пописять" - Фото
Олег Медведев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер штаба подчеркнул, что в команде оппонента явно не рассчитывали на согласие Порошенко сдавать анализы

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Спикер штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что команде кандидата в президенты "неловко перед внешним миром" из-за истории с анализами, но там считают, что необходимо закончить ее, чтобы "снять все вопросы". Об этом Медведев сказал сегодня на брифинге.

Он предположил, что идея с анализами в штабе Зеленского возникла из-за российских фейков о том, что "Порошенко - алкоголик". По его словам, "это сплошная ложь, которая достигается разными визуальными эффектами".

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"Я знаю Порошенко с 2004 года, и последние пять лет я с ним встречался часто. И я никогда его не видел пьяным. Даже когда рядом люди выпивают, Порошенко в крайнем случае пригубляет", - сказал он.

По его словам, даже сейчас, в условиях сложной избирательной кампании Порошенко соблюдает пост, не ест мясо и рыбу, не употребляет алкоголь.

"Но, видимо, в штабе Зеленского решили на этом российском фейке спекульнуть", - отметил он, добавив, что этот фейк "достаточно глубоко зашел в украинское общество".

Медведев подчеркнул, что в штабе оппонента явно не рассчитывали на согласие Порошенко сдавать анализы.

"Нам немного неловко перед внешним миром. Но мы приняли этот челендж, поэтому не надо соскакивать, надо просто прийти и пописять и снять все вопросы общества и международного сообщества", - добавил он.

Бывший многолетний чемпион мира в супертяжелом весе профессионального бокса Владимир Кличко зовет Порошенко и Зеленского сегодня, 10 апреля, посетить медпункт на НСК Олимпийский для сдачи анализов на наркотики офицерам Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).

Порошенко согласился. В штабе Зеленского заявили, что он не будет сдавать анализы VADA.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, алкоголизм, анализы
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