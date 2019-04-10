Кличко с экспертами VADA ждут Зеленского и Порошенко на стадионе

Бывший многолетний чемпион мира в супертяжелом весе профессионального бокса Владимир Кличко зовет кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского сегодня, 10 апреля, посетить медпункт на НСК Олимпийский для сдачи анализов на наркотики офицерам Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).

Последние приехали в столицу и будут ждать кандидатов на стадионе, отметил Кличко на совместной с ними пресс-конференции.

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"Я призываю добровольно кандидатов в президенты Украины сегодня прийти в НСК Олимпийский между 15 и 18 часами, и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории. Я лично проходил это тестирование много раз. Уверяю вас в том, что это тестирование будет настоящим", - сказал Владимир.

Пару дней назад случилась путаница: Кличко написал, что предложил проверку по системе WADA (Всемирное антидопинговое агентство), однако позднее исправился, сообщив, что анализы возьмут сотрудники аналогичной организации VADA (Добровольная антидопинговая ассоциация). VADA работает с WADA, они пользуются одной лабораторией.

31 марта 2019 года в первом туре за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95%.

Президент вызвал Зеленского на дебаты. Тот выпустил ролик, в котором позвал главу государства на НСК Олимпийский и поставил скандальные условия, в том числе сдачу анализов на наркотики и алкоголь, дав "24 часа на ответ". Порошенко заявил, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился, а затем начал настаивать на тщательном анализе на наркотики. У Зеленского от VADA-теста отказались.

Видео: ZIK