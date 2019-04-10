Порошенко приедет на НСК Олимпийский сдавать анализы VADA - УП

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Кандидат в президенты Петр Порошенко собирается прибыть на НСК Олимпийский и сдать анализы представителям Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA). Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на источник на Банковой.

"Да. Мы планируем прибыть на НСК", - отметили в АП.

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Ранее сегодня бывший чемпион в боксе Владимир Кличко призвал кандидатов Порошенко и Владимира Зеленского посетить НСК для сдачи анализов на наркотики офицерам VADA. Последние приехали в столицу и будут ждать кандидатов на стадионе.

Действующий президент вызвал Зеленского на дебаты. Тот выпустил ролик, в котором позвал главу государства на НСК Олимпийский и поставил скандальные условия, в том числе сдачу анализов на наркотики и алкоголь, дав "24 часа на ответ". Порошенко заявил, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился, а затем начал настаивать на тщательном анализе на наркотики. У Зеленского от VADA-теста отказались.