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10.04.2019, 12:25

Порошенко приедет на НСК Олимпийский сдавать анализы VADA - УП

Порошенко приедет на НСК Олимпийский сдавать анализы VADA - УП - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

В Администрации президента сообщили, что сегодня он прибудет на Олимпийский и сдаст новые анализы экспертам VADA, которые уже находятся на месте

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Кандидат в президенты Петр Порошенко собирается прибыть на НСК Олимпийский и сдать анализы представителям Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA). Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на источник на Банковой.

"Да. Мы планируем прибыть на НСК", - отметили в АП.

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Ранее сегодня бывший чемпион в боксе Владимир Кличко призвал кандидатов Порошенко и Владимира Зеленского посетить НСК для сдачи анализов на наркотики офицерам VADA. Последние приехали в столицу и будут ждать кандидатов на стадионе.

Действующий президент вызвал Зеленского на дебаты. Тот выпустил ролик, в котором позвал главу государства на НСК Олимпийский и поставил скандальные условия, в том числе сдачу анализов на наркотики и алкоголь, дав "24 часа на ответ". Порошенко заявил, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился, а затем начал настаивать на тщательном анализе на наркотики. У Зеленского от VADA-теста отказались.

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Теги: петр порошенко, выборы, дебаты, VADA
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