Международный трибунал для Лукашенко становится все реальнее – евродепутат

Европарламент активно обсуждает возможность выдвинуть обвинения против диктатора Беларуси Александра Лукашенко, которые будет рассматривать международный трибунал, сказал евродепутат и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс в интервью "Хартии-97".

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"Все больше депутатов Европарламента говорят, что необходимо не только решить мигрантский кризис и защитить границы ЕС, но и разрешить главную проблему, из-за которой эта ситуация произошла. Я имею в виду Лукашенко", – сказал Кубилюс.

Он напомнил, что в Европарламенте обсуждается создание Международной платформы для Беларуси по привлечению виновных к ответственности. Кубилюс говорит, что не только на общеевропейском уровне, но и на уровне отдельных национальных государств ЕС понимают необходимость открытия "особых дел, так называемых международных трибуналов против Лукашенко".

Для их открытия, отмечает он, есть две причины: нарушение Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (также касается незаконного ввоза мигрантов) и Конвенции о пытках (репрессии против оппозиции и граждан Беларуси).

Литва уже рассматривает возможность такого разбирательства в части борьбы с транснациональной оргпреступностью, добавил Кубилюс.

29 ноября 2021 года Лукашенко заявил, что "не останется в стороне", если на Донбассе "вспыхнет война", и прозрачно намекнул, кого он поддержит.

30 ноября Лукашенко сказал, что не исключает размещения в Беларуси российского ядерного оружия.

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Сергей Бережной

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