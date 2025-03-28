Мелони не в восторге от идеи о "силах заверения" для Украины. Предлагает другой вариант
Премьер Италии Джорджа Мелони скептически относится к идее "сил заверения", о развертывании которых в стратегически важных районах Украины после завершения войны накануне говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом она заявила в интервью Financial Times.
По мнению Мелони, развертывание "сил заверения" в Украине российский диктатор Владимир Путин может воспринять как провокацию.
"Здесь мы должны быть осторожны. Это может быть воспринято скорее как угроза", – сказала она.
В то же время итальянский премьер снова напомнила, что выступает за распространение пятой статьи НАТО на Украину без фактического вступления страны в Альянс. Мелони убеждена, что это было бы "проще и эффективнее", чем другие предложения.
Накануне по итогам саммита "коалиции желающих" в Париже Макрон сообщил, что несколько стран планируют предоставить Украине "силы успокоения" для развертывания в стратегически важных районах после завершения войны.
Он пояснил, что "силы успокоения" в Украине будут действовать как гарантия безопасности и развернуты на следующий день после заключения мирного соглашения.
- 6 марта 2025 года Мелони заявила, что Украине следует предоставить защиту со стороны Североатлантического альянса без фактического членства в блоке. По ее словам, было бы эффективно расширить действие пятой статьи НАТО в Украине.
- На следующий день в украинском МИД заявили, что выясняют детали такого предложения.