Мелоні не у захваті від ідеї про "сили запевнення" для України. Пропонує інший варіант

Прем'єрка Італії продовжує наполягати на розширенні п'ятої статті НАТО на Україну без її фактичного вступу до Альянсу

Джорджа Мелоні (Фото: ЕРА / ALESSANDRO DELLA VALLE)

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні скептично ставиться до ідеї "сил запевнення", про розгортання яких у стратегічно важливих районах України після завершення війни напередодні говорив президент Франції Емманюель Макрон. Про це вона заявила в інтерв'ю Financial Times.

На думку Мелоні, розгортання "сил запевнення" в Україні російський диктатор Володимир Путін може сприйняти як провокацію.

"Тут ми маємо бути обережними. Це може бути сприйнято радше як загроза", – сказала вона.

Водночас італійська прем'єрка знову нагадала, що виступає за поширення п'ятої статті НАТО на Україну без фактичного вступу країни до Альянсу. Мелоні переконана, що це було б "простіше та ефективніше", ніж інші пропозиції.

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Напередодні, за підсумками саміту "коаліції охочих" у Парижі, Макрон повідомив, що декілька країн планують надати Україні "сили заспокоєння" для розгортання у стратегічно важливих районах після завершення війни.

Він пояснив, що "сили заспокоєння" в Україні діятимуть як гарантія безпеки та будуть розгорнуті наступного дня після укладення мирної угоди.