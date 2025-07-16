Мэр Стамбула Имамоглу приговорен к 20 месяцам тюрьмы за угрозы в адрес прокурора
Стамбульский суд признал мэра города Экрема Имамоглу виновным в публичном оскорблении и угрозах в адрес главного прокурора Стамбула и приговорил его к одному году и восьми месяцам лишения свободы. Об этом сообщает турецкая служба CNN.
По версии обвинения, Имамоглу якобы совершил преступление против главного прокурора Стамбула Акина Гюрлека и его семьи во время дискуссии 20 января.
Прокуратура требовала признать его виновным в "публичном оскорблении государственного служащего в связи с выполнением им служебных обязанностей", "угрозах" и "нападении на лиц, участвовавших в борьбе с терроризмом" и приговорить к лишению свободы на срок до семи лет и четырех месяцев.
Суд удовлетворил эти требования частично, оправдав Имамоглу по обвинению в нападении. По двум другим пунктам он получил в общей сложности один год и восемь месяцев тюремного заключения.
Имамоглу во время процесса обвинил своих политических оппонентов во вмешательстве в деятельность суда.
"Это суд. Здесь не должно быть политического вмешательства. Те, кто действует под политическим давлением, столкнутся не с угрозами и оскорблениями, а с тем, что они наносят ущерб нашей стране. Я продолжу выступать против злоупотреблений судебной системой и ее использования в качестве политического инструмента", – заявил он.
- 19 марта 2025 года прокуратура Турции задержала мэра Стамбула, оппонента Эрдогана, по подозрению в коррупции и поддержке терроризма. После этого Турцию потрясли масштабные протесты – на улицы вышли тысячи людей.
- 24 марта арестованный мэр Стамбула был выдвинут кандидатом в президенты Турции, в том же месяце его отстранили от выполнения обязанностей мэра.
- Приговор по основному делу Имамоглу пока не вынесен.
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