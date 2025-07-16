Мера Стамбула Імамоглу засудили до 20 місяців тюрми за погрози прокурору

Мер Стамбула Імамоглу (Фото: ERDEM SAHIN/ЕРА)

Стамбульський суд визнав винним мера міста Екрема Імамоглу у публічній образі та погрозах на адресу головного прокурора Стамбула і засудив його до одного року та восьми місяців ув'язнення. Про це повідомляє турецька служба CNN.

За версією обвинувачення, Імамоглу нібито скоїв злочин проти головного прокурора Стамбула Акіна Гюрлека та його родини під час панельної дискусії 20 січня.

Прокуратура вимагала визнати його винним у "публічній образі державного службовця через виконання ним службових обов'язків", "погрозах" та "нападі на осіб, які брали участь у боротьбі з тероризмом" і засудити на строк до семи років та чотирьох місяців.

Суд задовольнив ці вимоги частково, виправдав Імамоглу за звинуваченням у нападі. За двома іншими пунктами він сукупно отримав один рік та вісім місяців ув'язнення.

Імамоглу під час процесу звинуватив політичних опонентів у втручанні в діяльність суду.

"Це суд. Тут не повинно бути політичного втручання. Ті, хто діє під політичним втручанням, зіткнуться не з погрозами та образами, а з тим, що вони завдадуть нашій країні. Я продовжуватиму виступати проти зловживань судовою системою та її використання як політичного апарату", – заявив він.