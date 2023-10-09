Мэр Сум Александр Лысенко отстранен от должности

Мэра Сум Александра Лысенко, который подозревается в получении более 2,1 млн грн взятки, отстранили от должности. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Сегодня, 9 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство НАБУ и отстранил от должности мэра Сум.

Срок отстранения – два месяца.

Лысенко избрали мэром Сум в 2014 году на внеочередных выборах. В 2020 году он был переизбран.

6 марта 2022 года президент Владимир Зеленский наградил Лысенко и еще отдельных мэров орденами "За мужество" - "за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные при организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков".

2 октября Лысенко был задержан. Правоохранители заявили, что на получении взятки более 2,1 млн грн разоблачен городской голова и директор департамента инфраструктуры города. Им объявлено о подозрениях в получении неправомерной выгоды.

4 октября Лысенко был арестован на два месяца с возможностью внесения залога в 3 млн грн.

6 октября стало известно, что Лысенко выпустили из-под ареста под залог.

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