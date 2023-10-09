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Мера Сум Олександра Лисенка відсторонено від посади

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 18:47
Мера Сум Олександра Лисенка відсторонено від посади - Фото
Олександр Лисенко (фото Facebook політика)

Мера Сум Олександра Лисенка, який отримав підозру в отриманні понад 2,1 млн грн хабаря, відсторонили від посади. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Сьогодні, 9 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання НАБУ і відсторонив від посади мера Сум.

Строк відсторонення – два місяці.

Лисенка обрали мером Сум у 2014 році на позачергових виборах. У 2020 році він був переобраний.

6 березня 2022 року президент Володимир Зеленський нагородив Лисенка та ще окремих мерів орденами "За мужність" – "за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників".

  • 2 жовтня Лисенка було затримано. Правоохоронці заявили, що на одержанні хабаря понад 2,1 млн грн викрито міського голову та директора департаменту інфраструктури міста. Їм оголошено про підозри в одержанні неправомірної вигоди.
  • 4 жовтня Лисенка арештували на два місяці з можливістю внесення застави у 3 млн грн.
  • 6 жовтня стало відомо, що Лисенка випустили з-під арешту під заставу.
Оксана Житнюк
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