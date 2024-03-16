Мережко: Сейчас вопрос Украины – главное испытание совместного лидерства Шольца и Макрона

Александр Мережко (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Франция всегда пыталась занимать позицию политического лидера Европы, тогда как Германия – экономического, однако, сейчас вопрос Украины является главным в контексте совместного лидерства обеих стран. Такое мнение для LIGA.net высказал Александр Мережко, глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики.

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Мережко отметил, что в последнее время французский президент Эмманюэль Макрон более решителен, "по крайней мере, в риторике", чем немецкий канцлер Олаф Шольц. По мнению политика, французский лидер, возможно, окончательно осознал опасность, которую представляет Россия для всей Европы и всего мира.

"Франция всегда пыталась позиционировать себя как политического лидера Европы, тогда как Германия является экономическим лидером. В этом плане, если говорить о совместном европейском лидерстве обеих стран, вопрос Украины является главным испытанием такого лидерства", – подчеркнул он.

Также, комментируя состоявшуюся в рамках "Веймарского треугольника" встречу 15 марта, политик выразил надежду, что на позицию Шольца относительно дальнейшей поддержки Украины положительно повлияет не только президент Франции Макрон, но и также польский премьер Дональд Туск.

В январе сообщалось, что страны ЕС, в частности Германия и Франция, все чаще обвиняют друг друга в неспособности предоставить Украине достаточное количество оружия.

6 марта министр обороны Германии Писториус отреагировал на слова президента Франции о "трусах" в помощи Украине, он считает их "контрпродуктивными".

14 марта канцлер Германии опроверг слухи о его "разрыве" с президентом Франции Макроном и подчеркнул, что у него "очень хорошие личные отношения" с французским лидером.

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